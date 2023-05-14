



Подозреваемый в убийстве родителей - 23-летний Владислав Попов из Нетании



Владислав Попов, 23-летний молодой человек, подозреваемый в том, что в пятницу зарезал своих родителей в их квартире в Нетании, утверждает на следствии, что это была самооборона. По его словам, отец Сергей ударил ножом свою мать Алоизию - поэтому он пришел ей на помощь и зарезал отца. Его подозревают также в том, что он зарезал свою собаку. Вчера срок его содержания под стражей был продлен на десять дней, и он будет направлен на психиатрическую экспертизу.



В пятницу в полдень спасательные службы были вызваны в квартиру семьи на улице Бехор Шитрит в городе после того, как соседи сообщили, что слышат крики из квартиры и чувствуют резкий запах газа. Дверь в квартиру была заперта, поэтому полиция, пожарные и MADA ворвались в нее и обнаружили лежащую на полу супружескую пару со следами ножевых ранений на теле. После проветривания квартиры бригады MADA вошли в нее и констатировали их смерть.



Это небольшая квартира на втором этаже трехэтажного дома. Тело матери было найдено у входа в квартиру, а отца - на кухне. У обоих было много следов ножевых ранений и кровь вокруг них, и было ясно, что в квартире была борьба. Полиция заподозрила двойное убийство и сначала решила, что это тела матери и сына, и поэтому начала поиски отца. Только позже полиция сообщила, что это были тела родителей, а через несколько часов сын был обнаружен в новом промышленном районе Нетании и арестован после розысков.



Соседи сказали, что это была нормальная семья, и что они никогда не думали, что может произойти нечто подобное. "Отец рассказал мне, что в прошлом они развелись и снова съехались", - сказал один из соседей, который раньше работал с отцом посыльным. "Семья нормальная и добрая. Мы постоянно здоровались, когда встречались на улице или когда кто-то из них выгуливал собаку". Другая соседка сказала: "Тихая семья с собакой. Ничто не вызывало подозрений, что есть проблемы. Все казалось в порядке. Только около двух недель назад мать купила машину". Другой сосед сказал: "Из этого дома никогда не было слышно ни криков, ни драк, совершенно нормальная семья".



В ходе следствия сын утверждал, что это была самооборона и что он видел, как отец бил мать ножом, пока она не умерла, поэтому он взял нож, чтобы держать его подальше от нее. По его словам, они боролись, пока он не зарезал отца . Сын добавил, что во время борьбы он сам поранил руку ножом, который держал отец.



Вчера вечером подозреваемый был доставлен в мировой суд Ришон ле-Циона для слушания вопроса о продлении срока его содержания под стражей, где было заявлено, что он подозревается в убийстве своих родителей. Кроме того, утверждается, что он подозревается в том, что зарезал свою собаку и нанес ей увечья. Он обвиняется в преднамеренном убийстве и убийстве или причинении вреда животному.