



Подозреваемый в убийстве палестинца отпущен под домашний арест

Один из подозреваемых в убийстве палестинца в деревне Бурка отпущен под домашний арест.



Таким образом Окружной суд Иерусалима удовлетворил апелляцию организации правовой помощи. Элиши Йеред из-под стражи.



Речь идет о бывшем пресс-секретаре депутата Кнессета от "Оцма Иегудит" Элише Яреде.



В ходе дачи показаний он отметил, что взял оружие, из которого был убит 19-летний житель деревни, чтобы оно не попало в руки палестинцев. Расследование продолжается.