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Подозреваемый в убийстве палестинца отпущен под домашний арест
08.08.2023 16:31 Алина Груднева

Подозреваемый в убийстве палестинца отпущен под домашний арест

Один из подозреваемых в убийстве палестинца в деревне Бурка отпущен под домашний арест.

Таким образом Окружной суд Иерусалима удовлетворил апелляцию организации правовой помощи. Элиши Йеред из-под стражи.

Речь идет о бывшем пресс-секретаре депутата Кнессета от "Оцма Иегудит" Элише Яреде.

В ходе дачи показаний он отметил, что взял оружие, из которого был убит 19-летний житель деревни, чтобы оно не попало в руки палестинцев. Расследование продолжается.

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