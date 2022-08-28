Новости » Происшествия
Подозреваемый в убийстве Елены Гринберг сознался
28.08.2022 12:38 Аркадий Бочаровский

Подозреваемый в убийстве Елены Гринберг сознался

Представитель полиции сообщил утром 28 августа о том, что основной подозреваемый в убийстве Елены Гринберг из Ришон Ле Циона, Джейсон Блейз, сознался в содеянном.

Представитель полиции заявил на суде: "Вчера в семь вечера он был допрошен и во всем признался”. Слушания проходили без участия Блейза, который госпитализирован после попытки совершить самоубийство.

После убийства Блейз выпил несколько таблеток дексамол и оставил предсмертную записку матери.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы