



Подозреваемый в убийстве Елены Гринберг сознался

Представитель полиции сообщил утром 28 августа о том, что основной подозреваемый в убийстве Елены Гринберг из Ришон Ле Циона, Джейсон Блейз, сознался в содеянном.



Представитель полиции заявил на суде: "Вчера в семь вечера он был допрошен и во всем признался”. Слушания проходили без участия Блейза, который госпитализирован после попытки совершить самоубийство.



После убийства Блейз выпил несколько таблеток дексамол и оставил предсмертную записку матери.