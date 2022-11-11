



Подозреваемый в теракте в Бельгии внесен в список исламских экстремистов

Подозреваемый в нападении на полицейских, в результате которого один сотрудник полиции погиб а другой получил серьезные ножевые ранения, ранее отсидел шесть лет в тюрьме за уголовные преступления и вышел на свободу около трех лет назад.



Рано утром в четверг он пришел в полицейский участок, где выкрикивал угрозы в адрес полицейских, однако не был арестован, хоть и числился в списке потенциальных исламских экстремистов OCAD, организации, которая оценивает террористические угрозы в Бельгии. В тот же вечер с криками "Аллах акбар" он напал с ножом на двух полицейских возле оживленного вокзала Брюссель-Норд сразу после вечернего часа пик, вык



Подозреваемый был идентифицирован как Яссин М., родившийся в Брюсселе в 1990 году. В пятницу ему были предъявлены обвинения в "убийстве и покушении на убийство в террористическом контексте", сообщил федеральный прокурор Эрик Ван Дер Сипт.



Пресс-секретарь прокурора Брюсселя Сара Дюрант заявила, что подозреваемый сделал "бессмысленные замечания" во время разговора с офицерами за несколько часов до нападения. Поскольку он добровольно обратился за психологической помощью, его не арестовали, а вместо этого отправили в больницу, откуда он вскоре ушел.



Подозреваемый был ранен на месте совершенного им нападения другим полицейским, подоспевшим своим коллегам на помощь. Состояние нападавшего не разглашается, но власти заявили, что в пятницу он все еще находился в больнице и допросить его невозможно.



Власти подверглись немедленной критике за то, что они не арестовали подозреваемого, когда он начал угрожать полиции рано утром в четверг, но Дюрант сказала, что процедуры предусматривают, что полиция должна доставить его в больницу, поскольку он сам обратился за психологической помощью.



"Полиция оставалась там до тех пор, пока персонал больницы не занялся подозреваемым. Через несколько часов, когда полиция проверила его местонахождение, выяснилось, что человек покинул больницу", — сказала она.



Это нападение всколыхнуло Бельгию, которая за последнее десятилетие пострадала от нескольких терактов, в том числе от взрывов террористов-смертников в 2016 году, в результате которых в брюссельском метро и аэропорту погибли 32 человека и сотни получили ранения.

