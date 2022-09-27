



Подозреваемый в подготовке теракта на железной дороге освобожден из-под стражи

Гражданин арабо-израильского происхождения, житель Галилеи 20 лет, был арестован в понедельник по подозрению в установке самодельного взрывного устройства, состоящего из гранаты, на железнодорожных путях возле шоссе 85 в северном регионе, на железной дороге между Акко и Кармиэль.



Пострадавших и ущерба нанесено не было, но расследование продолжается и все его подробности находятся засекречены. Подозреваемый был передан следствию ШАБАКа и сегодня, спустя 24 часа, освобожден из-под стражи.

