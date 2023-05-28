



Подозреваемый в геноциде в Руанде предстал перед судом

Один из самых разыскиваемых подозреваемых в геноциде 1994 года в Руанде, которого обвиняют в заказе убийства двух тысяч человек, скрывавшихся в церкви предстал перед южноафриканским судом. Фигурант отрицает свою причастность к преступлению.



Об этом сообщает Reuters.



Фульгенс Кайишема, который скрывался в течение двух десятилетий, был арестован в 24 мая под чужим именем на виноградной ферме в Южной Африке, где, по словам прокурора, его выдали другие беженцы.



Во время первого слушания на вопрос журналиста, имеет ли он что сказать жертвам, 62-летний подозреваемый, держа в руках Библию и книгу с надписью "Иисус превыше всего", в Магистратском суде Кейптауна ответил: "Что я могу сказать? Нам жаль слышать о том, что происходило. В то время шла война... Я не имел к этому никакого отношения".



Бывший офицер полиции Фульгенс Кайишема скрывался с 2001 года, когда Международный уголовный трибунал по Руанде (МТКР) выдвинул ему обвинение в геноциде за причастность к разрушению католической церкви Ньянге в префектуре Кибуэ.



Согласно обвинению, с которым ознакомилось Reuters, Кайишеме инкриминируют пять обвинений в Южной Африке, в том числе два в мошенничестве.



Обвинения в мошенничестве касаются его заявлений о предоставлении убежища и статуса беженца в Южной Африке, где Национальная прокуратура (NPA) утверждает, что он заявлял о своем гражданстве в Бурндии и использовал вымышленное имя.



Примерно 800 тысяч этнических тутси и умеренных хуту были убиты во время геноцида в Руанде, организованного экстремистским режимом хуту.



В церковь Ньянге боевики хуту бросали гранаты, а затем облили ее горючим, чтобы поджечь. Когда это не удалось, они снесли церковь бульдозерами.



Большинство тех, кто прятался внутри, погибли.

