



Подозреваемого в поджоге статуи Бен-Гуриона проверят на вменяемость

Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого в поджоге статуи Бен-Гуриона в Тель-Авиве.



Он будет арестован еще четыре дня.



Судья также распорядился отправить 34-летнего бездомного на психиатрическую экспертизу.



Уточняется, есть обоснованные подозрения в невменяемости подозреваемого, о чем свидетельствуют, в том числе, его показания.



Напомним, что статую Бен-Гуриона, установленную на пляже, подожгли 16 сентября. Мэр Тель-Авиве пообещал, что в скором времени она будет восстановлена.