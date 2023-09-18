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Подозреваемого в поджоге статуи Бен-Гуриона проверят на вменяемость
18.09.2023 08:02 Алина Груднева

Подозреваемого в поджоге статуи Бен-Гуриона проверят на вменяемость

Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого в поджоге статуи Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Он будет арестован еще четыре дня.

Судья также распорядился отправить 34-летнего бездомного на психиатрическую экспертизу.

Уточняется, есть обоснованные подозрения в невменяемости подозреваемого, о чем свидетельствуют, в том числе, его показания.

Напомним, что статую Бен-Гуриона, установленную на пляже, подожгли 16 сентября. Мэр Тель-Авиве пообещал, что в скором времени она будет восстановлена.

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