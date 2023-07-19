



Подозреваемого в краже автомобиля нашли на детской площадке

Израильская полиция во вторник обнаружила араба, подозреваемого в краже автомобиля, который прятался на горке детской площадки.



Житель Палестинской автономии подозревался в краже автомобиля из Ришон ле-Циона и был обнаружен после полицейской погони в парке города Модиин.



Расследование было начато во вторник днем ​​​​после сообщения об угоне автомобиля в черте города.



Полиция провела оперативные мероприятия, в ходе которых была обнаружена машина, предположительно угнанная, когда она двигалась по трассе 431 в восточном направлении. Во время движения автомобиль подвергал опасности других участников дорожного движения и врезался в два гражданских автомобиля на въезде в Модиин.



Подозреваемый живет в Иудее и Самарии и пересек границу Израиля без разрешения. Также у него не было водительского удостоверения. Он был пойман после того, как полиция преследовала его пешком, когда он вошел в общественный парк в Модиине и спрятался в одной из детских горок. После допроса подозреваемый был заключен в тюрьму.



Ожидается, что в среду полиция доставит подозреваемого в суд Ришон ле-Циона для продления его ареста.