



Подозрение: врач из Нетании торговал медицинской марихуаной

Врач из Нетании был арестован по подозрению в том, что выписывал рецепты на медицинскую марихуану без медицинских показаний для получения финансовой выгоды.



Как сообщает "Аруц Шева", стоимость отпускаемых врачом лекарств оценивается в десятки миллионов шекелей.



Задержание доктора последовало за арестами более месяца назад нескольких высокопоставленных врачей и других лиц, также обвиняемых в получении прибыли от рецептов на медицинскую марихуану. Расследование продолжается.