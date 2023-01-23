Подозрение: врач из Нетании торговал медицинской марихуаной
Врач из Нетании был арестован по подозрению в том, что выписывал рецепты на медицинскую марихуану без медицинских показаний для получения финансовой выгоды.
Как сообщает "Аруц Шева", стоимость отпускаемых врачом лекарств оценивается в десятки миллионов шекелей.
Задержание доктора последовало за арестами более месяца назад нескольких высокопоставленных врачей и других лиц, также обвиняемых в получении прибыли от рецептов на медицинскую марихуану. Расследование продолжается.