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Подозрение: воспитательница в Иерусалиме вывихнула ребенку плечо
17.01.2023 14:25 Ольга Белозерова

Подозрение: воспитательница в Иерусалиме вывихнула ребенку плечо

Полиция арестовала 45-летнюю работницу детского сада Викторию Даса в районе Тальпиот в Иерусалиме, по подозрению в нападении на двухлетнюю малышку и причинении ей травм.

Об этом сообщает Ynet.

Согласно подозрениям, в одном эпизоде воспитательница приковала малышку к стулу, а в другом - сильно дернула девочку за руку, вывихнув ей плечо. 

Полиция просила продлить срок содержания подозреваемой под стражей на семь дней, но суд постановил освободить женщину из-под стражи с рядом ограничительных условий. В частности, подозреваемой запретили посещать детский сад и контактировать с другими фигурантами дела. 

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