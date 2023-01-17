



Подозрение: воспитательница в Иерусалиме вывихнула ребенку плечо

Полиция арестовала 45-летнюю работницу детского сада Викторию Даса в районе Тальпиот в Иерусалиме, по подозрению в нападении на двухлетнюю малышку и причинении ей травм.



Об этом сообщает Ynet.



Согласно подозрениям, в одном эпизоде воспитательница приковала малышку к стулу, а в другом - сильно дернула девочку за руку, вывихнув ей плечо.



Полиция просила продлить срок содержания подозреваемой под стражей на семь дней, но суд постановил освободить женщину из-под стражи с рядом ограничительных условий. В частности, подозреваемой запретили посещать детский сад и контактировать с другими фигурантами дела.