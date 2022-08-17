



Подозрение: Сотрудник оборонного объекта занимался шпионажем

Суд удовлетворил ходатайство издания "Едиот ахронот" и разрешил обнародовать некоторые подробности расследования в отношении одного из сотрудников оборонного объекта, который подозревается в шпионаже.



В начале месяца двое подозреваемых, сотрудник оборонного объекта в центре Израиля и его родственник, были взяты под стражу. Расследование тайно велось ШАБАКом, отделом безопасности минобороны и полицией Израиля.



Как сообщает Ynet, задержанные подозреваются в нанесении ущерба государственной безопасности, хранении информации, сборе информации, вступлении в контакт с агентом и передаче информации, касающейся государственной безопасности, иностранному агенту. Также они подозреваются в нападении и угрозах.



Согласно материалам следствия, один из фигурантов дела, семь лет назад работал на оборонном объекте и собирал там данные. Хранить информацию ему помогал его родственник.



Позже информация была передана 14-летней сестре родственника на хранение. Та передала носители данных подруге и попросила вернуть их брату. Девочка не решалась выполнить такую просьбу. После этого подозреваемые подкараулили девочку в лесу и избили ее.



Несколько недель назад один из подозреваемых отправился на Синай с секретной информацией. Перейдя границу, он встретился с иностранным агентом и передал ему данные.



Двое подозреваемых были арестованы в начале прошлой недели, и их содержание под стражей время от времени продлевалось. На этой неделе их отпустили под домашний арест на ограничительных условиях, сообщает Ynet.



Адвокат одного из подозреваемых Йегуда Шошан утверждает, что имеет место "случайная цепочка событий", из которых полиция Израиля "пытается сделать боевик". По словам Шошана, это скорее "комедия". Адвокат утверждает, что его подзащитный законопослушный гражданин без судимостей, не получал никаких секретных материалов и не встречался с иностранными агентами.



По словам адвоката, его подопечный обратился в следственные органы с просьбой проверить его версию с помощью полиграфа, но его просьба не была удовлетворена.