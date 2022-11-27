



Подозрение: солдат ЦАХАЛа солгал о похищении

Солдат ЦАХАЛа задержан для допроса по подозрению в том, что он сделал ложное сообщение о том, что его похитили.



Об этом сообщает Times of Israel.



Звонивший на горячую линию экстренной помощи на юге Израиля пробормотал, и было слышно фразу "они похитили нас". Это побудило полицию Беэр-Шевы начать экстренную операцию по поиску и расследованию.



Полиция сообщает, что звонившего отследили, он был в солдатской ночлежке. Его "задержали после того, как стало ясно, что он устроил розыгрыш".