



Подозрение: подросток с топором ограбил магазин в Ашкелоне

14-летний подросток был арестован по подозрению в том, что он, вооружившись топором, ограбил магазин в Ашкелоне.



Об этом сообщает Walla.



По имеющимся данным, подросток зашел в магазин в маске, пригрозил продавщице топором и потребовал отдать деньги, которые были в кассе, - и скрылся.



Примерно через час его задержала полиция. Подозреваемого доставили на допрос. После этого полиция решит, просить ли суд продлить содержание подозреваемого под стражей.