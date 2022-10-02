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Подозрение: подросток с топором ограбил магазин в Ашкелоне
02.10.2022 10:01 Ольга Белозерова

Подозрение: подросток с топором ограбил магазин в Ашкелоне

14-летний подросток был арестован по подозрению в том, что он, вооружившись топором, ограбил магазин в Ашкелоне.

Об этом сообщает Walla.

По имеющимся данным, подросток зашел в магазин в маске, пригрозил продавщице топором  и потребовал отдать деньги, которые были в кассе, - и скрылся.

Примерно через час его задержала полиция. Подозреваемого доставили на допрос. После этого полиция решит, просить ли суд продлить содержание подозреваемого под стражей. 

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