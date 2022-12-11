



Подозрение на взрывное устройство в доме Итамара Бен-Гвира

Семья и охрана будущего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира провели несколько нервных минут в минувшую пятницу вечером, 9 декабря, когда им показалось, что рядом с домом семьи в Хевроне было заложено взрывное устройство.



На место происшествия были вызваны полицейские саперы, которые провел проверку и обнаружили, что это был старый газовый баллон, который заменил один из соседей.



"Бен-Гвир находится под угрозой 6-го уровня, то есть самого высокого, поэтому существует обычная процедура в случаях такого рода. Мы рады, что все закончилось именно так", - сказал сотрудник службы безопасности.



Все началось с того, что охранник, стоявший перед домом Бен-Гвира, совершал обычный обход вокруг дома и обнаружил лежащий рядом газовый баллон. Охранник, который немедленно вызвал дополнительный персонал службы безопасности и полицию Хеврона, приказал будущему министру и его семье спуститься вниз и не выходить из дома.



Один из сотрудников охраны объяснил, что "опасения были в том, что это взрывное устройство".