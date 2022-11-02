



Подозрение на убийство в Хайфе: женщина "выпала" из окна



Вчера полиция арестовала 2 подозреваемых в причастности к инциденту в Хайфе.



45-летняя разведенная женщина “выпала” из окна и разбилась насмерть.



Вчера в Moked 100 поступило сообщение о лежащем на улице в Хайфе теле женщины.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции из хайфского участка и начали проводить первоначальные следственные действия, в результате которых выяснилось, что пострадавшая, 45-летняя жительница Тверии, выпала из окна квартиры в одном из жилых домов Хайфы. Медики констатировали ее смерть.



В рамках расследования двое подозреваемых, 46-летний житель Хайфы и 44-летний житель Тверии, были арестованы для допроса по подозрению в сговоре с целью совершения преступления и причинения смерти, после чего они были арестованы. Один из задержанных - хозяин квартиры, в которой жила женщина.



