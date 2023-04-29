



Подозрение на шпионаж: Британия следит за кораблями РФ в двух морях

Великобритания внимательно следит за подозреваемыми в шпионаже российскими кораблями в Балтийском и Северном морях.



Об этом в интервью новостному агентству PA сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.



Она прокомментировала информацию о том, что российский корабль "Адмирал Владимирский" плавал по Балтийскому и Северному морям, шпионя за подводной инфраструктурой. По официальной версии, это - научно-исследовательский корабль.



Подозрения в шпионаже возникли после того, как голландские журналисты засняли кадры, на которых видно, что по борту расхаживает вооруженный солдат. Когда корабль был замечен в британских водах, министра обороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу попросили сказать, как он намеревается на это реагировать.



Расследование, проведенное журналистами из Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, показало, что экипажи российских кораблей в скандинавских водах пытались выяснить, как можно устроить саботаж с подводными кабелями и ветряными электростанциями.



"Мы очень серьезно относимся к этому присутствию, как и наши союзники по НАТО, и все мы должны сыграть свою роль. Соединенное Королевство направило один из наших кораблей, HMS Somerset, чтобы он находился поблизости", - сказала Голди.



По ее словам, Великобритания регулярно отслеживает российские корабли и в курсе, чем те занимаются в международных водах.



"Важно, чтобы русские поняли, что существует постоянная бдительность со стороны не только Великобритании, но и наших союзников по НАТО. Мы очень бдительно следим за тем, чтобы в случае обнаружения любого потенциального риска для критически важной подводной инфраструктуры были приняты соответствующие меры", - резюмировала она.