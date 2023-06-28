Подозрение на двойное убийство в Шфарам
В среду, 28 июня, в Шфарам произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли два человека.
Утром от ранения скончался 26-летний мужчина.
Еще один мужина, 61-летний отец первого убитого, получил тяжелые огнестрельные ранения. Днем он скончался в больнице Рамбам.
По данным Ynet, за последние сутки это уже пятое по счету убийство в арабском секторе. Полиция приступила к расследованию. По версии следствия, речь может идти о разборках между криминальными группировками.