



Подозрение на двойное убийство в Шфарам

В среду, 28 июня, в Шфарам произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли два человека.



Утром от ранения скончался 26-летний мужчина.



Еще один мужина, 61-летний отец первого убитого, получил тяжелые огнестрельные ранения. Днем он скончался в больнице Рамбам.



По данным Ynet, за последние сутки это уже пятое по счету убийство в арабском секторе. Полиция приступила к расследованию. По версии следствия, речь может идти о разборках между криминальными группировками.

