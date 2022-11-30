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Подозрение: двое подростков напали на водителя автобуса в Реховоте
30.11.2022 20:42 Ольга Белозерова

Подозрение: двое подростков напали на водителя автобуса в Реховоте

Полиция арестовала двух 15-летних подростков по подозрению в том, что они совершили нападение на 60-летнего водителя автобуса в Реховоте.

Об этом сообщает Ynet.

По данным следствия, подростки атаковали водителя после того, как он предупредил их о неоплате проезда. Подростки ударили мужчину по голове. После этого, юноши вернулись на центральный вокзал города, дождались водителя и еще раз напали на него возле автобуса.

Мужчине потребовалась медицинская помощь. 

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