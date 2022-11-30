



Подозрение: двое подростков напали на водителя автобуса в Реховоте

Полиция арестовала двух 15-летних подростков по подозрению в том, что они совершили нападение на 60-летнего водителя автобуса в Реховоте.



Об этом сообщает Ynet.



По данным следствия, подростки атаковали водителя после того, как он предупредил их о неоплате проезда. Подростки ударили мужчину по голове. После этого, юноши вернулись на центральный вокзал города, дождались водителя и еще раз напали на него возле автобуса.



Мужчине потребовалась медицинская помощь.