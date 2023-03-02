



Подорванный на аэродроме "Мачулищи" А50: видео с дрона

В сети появилось новое видео с российским самолетом ДРЛО-А50У, о подрыве которого сообщали в объединении бывших работников силовых структур BYPOL.



Воздушное судно было подорвано на аэродроме “Мачулищи”, о чем сообщалось в конце февраля.



Новое видео было снято с беспилотника. Дрон приземлился сверху, чтобы заснять повреждения

