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Подорванный на аэродроме "Мачулищи" А50: видео с дрона
02.03.2023 20:37 Алина Груднева

Подорванный на аэродроме "Мачулищи" А50: видео с дрона

В сети появилось новое видео с российским самолетом ДРЛО-А50У, о подрыве которого сообщали в объединении бывших работников силовых структур BYPOL.

Воздушное судно было подорвано на аэродроме “Мачулищи”, о чем сообщалось в конце февраля.

Новое видео было снято с беспилотника. Дрон приземлился сверху, чтобы заснять повреждения
 

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