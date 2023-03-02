Подорванный на аэродроме "Мачулищи" А50: видео с дрона
В сети появилось новое видео с российским самолетом ДРЛО-А50У, о подрыве которого сообщали в объединении бывших работников силовых структур BYPOL.
Воздушное судно было подорвано на аэродроме “Мачулищи”, о чем сообщалось в конце февраля.
Новое видео было снято с беспилотника. Дрон приземлился сверху, чтобы заснять повреждения
‼️Розвідка!— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) March 2, 2023
На відео з дрону російський літак-розвідник А-50 в Білорусі. pic.twitter.com/aFMY7rWlXk