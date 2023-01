Подорвался газопровод, соединяющий Литву и Латвию

Соединяющий Литву и Латвию газопровод был поврежден в результате мощного взрыва.



Об этом сообщил представитель литовской газовой компании AB Amber Grid.



По его словам, взрыв прогремел на севере Литвы. Пожар на газопроводе не удалось взять под контроль.



Информация о пострадавших не поступала. Полиция готовится к эвакуации близлежащего города Пасвалис. Начато расследование обстоятельств, которые привели к взрыву.



BREAKING: An explosion has hit a gas pipeline connecting Lithuania and Latvia. The blast happened in northern Lithuania, said the country's gas transmission operator Amber Grid. Sky's @DominicWaghorn has the latest https://t.co/xDjPKeyBdt 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/9NkpNFNcoo

🚨ALERT🇱🇹🇱🇻 Massive Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia



Public broadcaster LRT reports that the entire town of Pasvalys, located in northern Lithuania, has evacuated due to the situation. pic.twitter.com/Q9kUhPmpWc