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Подоплека трагедии у Мертвого моря: задержаны 2 торговца людьми из Бат-Яма
27.08.2023 20:48 Аркадий Бочаровский

Подоплека трагедии у Мертвого моря: задержаны 2 торговца людьми из Бат-Яма

Неожиданное продолжение получила история с группой из шести человек, спасенной утром 27 августа в районе заводов Мертвого моря из заминированной зоны.

Два израильтянина, проживающие в Бат-Яме, были арестованы по подозрению в торговле людьми после того, как иностранный гражданин умер от теплового удара и обезвоживания в районе Мертвого моря. 

Также стало известно, что погибший - гражданин Грузии. 

В группе иностранных граждан была еще одна женщина из Грузии и двое мужчин из Шри-Ланки. Они будут переданы представителям управления иммиграции.

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