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Подкоп не удался: в Риме вытащили мужчину из-под обвала самодельного тоннеля
12.08.2022 17:46 Александр Юзовский

Подкоп не удался: в Риме вытащили мужчину из-под обвала самодельного тоннеля

30-летний итальянец попал в ловушку в вырытом им же тоннеле.

Согласно информации Ansa, мужчина мог вырыть тоннель, чтобы пробраться в банк и ограбить его, но тоннель обрушился. 

Спасателям удалось вытащить пострадавшего из-под завалов. Он был отправлен в полицию, где его допросят. Предполагается, что итальянец является членом банды, которая планировала ограбить банк.

Помимо пострадавшего были также задержаны еще трое мужчин, которые сейчас находится под стражей. Некоторые из них были ранее судимы за кражи.

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