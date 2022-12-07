



Подготовкой государственного переворота в Германии руководил принц Генрих XIII

Двадцать пять человек были арестованы в ходе рейдов по всей Германии по подозрению в заговоре с целью свержения правительства.



Сообщается, что группа ультраправых и бывших военных деятелей готовилась штурмовать здание парламента, Рейхстаг и захватить власть.



Центральную роль в их планах играл 71-летний аристократ из дома Ройссов, которого называют принцем Генрихом XIII. Дом Ройссов правил частями современной восточной земли Тюрингия до 1918 года.



По данным федеральной прокуратуры, Генрих Ройсс является одним из двух предполагаемых главарей группы заговорщиков, в которую входило около 50 мужчин и женщин. Как утверждает прокуратура Германии, эта группа планировала свергнуть республику и заменить ее новым государством по образцу Германии 1871 года — империей под названием Второй Рейх.



Три тысячи офицеров приняли участие в 130 рейдах по большей части страны, два человека были арестованы в Австрии и Италии. Задержанных должны были допросить в тот же день.



Федеральная прокуратура заявила, что группа планировала насильственный переворот с ноября 2021 года. Члены группы понимали, что они могут реализовать свои цели только “военными средствами и насилием в отношении представителей государства”, включая убийства.



Среди арестованных по подозрению в причастности к заговору бывший ультраправый депутат нижней палаты парламента, известный юрист, судья и гражданка России.



Помимо теневого правительства, у заговорщиков, как утверждается, были планы по созданию военного подразделения, которым руководил второй главарь, идентифицированный как Рюдигер фон П.



В его состав входили действующие и бывшие военные, в том числе бывшие элитные бойцы спецподразделений. По словам прокуроров, цель военной силы заключалась в ликвидации демократических органов на местном уровне.