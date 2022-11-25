



Семья убитого в Холоне репатрианта пожертвовала его роговицы

Семья Юрия Волкова, зверски убитого в Холоне, согласилась пожертвовать его роговицы для трансплантации, чтобы помочь кому-то обрести зрение.



Вечером 23 ноября 52-летний сотрудник отделения неотложной медицины больницы "Ихилов" Юрий Волков был убит неизвестным мотоциклистом на улице в Холоне. Вдова покойного Лена Волкова поделилась с корреспондентом Ynet подробностями ужасного происшествия, а также обратилась с просьбой о финансовой помощи для приобретения места на кладбище в Холоне. Лена хочет похоронить Юрия рядом с их домом, так как у нее нет машины, чтобы добираться на могилу мужа на кладбище "Яркон".



Анна Ольшинская, невестка Волкова, тоже работающая в "Ихилов", сказала, что этим пожертвованием они "смогли подарить свет другому человеку. Этим наша семья сделает свой вклад в общество".



Убийство произошло минувшим вечером на пешеходном переходе. Волковы пошли смотреть квартиру в Холоне. "Мы переходили через дорогу и сделали замечание водителю, ехавшему на красный свет, в то время как мы шли на зеленый. Я сказала, что, может быть, сниму его на телефон, чтобы отправить видео в полицию. Это и стало причиной убийства", – рассказывает Лена. Бытовая ситуация стала причиной ужасной трагедии. Водитель мотоцикла осознал, что его нарушение снимают, остановился и потребовал отдать ему телефон. Юрий ответил отказом, и получил удар ножом в сердце. Убийца скрылся.



Есть запись инцидента с видеорегистратора машины, стоявшей в это время на светофоре. На ней четко видно, как Волков делает несколько шагов, затем, по словам супруги, говорит ей: "Я плохо себя чувствую", — и падает.



Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую Службы скорой помощи (МАДА) в 18:33. Прибывшие на место происшествия парамедики после осмотра раненого немедленно начали процедуры реанимации и продолжили их в неотложке по дороге в больницу "Вольфсон". Там бригада врачей тоже боролась за его жизнь, пытаясь стабилизировать состояние, однако, несмотря на все усилия, через некоторое время им пришлось констатировать смерть Юрия.



Члены семьи Волкова, приехавшие в больницу, были потрясены, когда это произошло, и с трудом приняли горькую новость о безвременной смерти их родного человека. Жена Юрия ушла в слезах после дачи показаний следователям полиции, а один из членов семьи потерял сознание.



Юрий и Лена Волковы около 20 лет проработали в отделении неотложной помощи больницы «Ихилов». Завотделением Ахува Шломо сказала: "Юрий был тихим, скромным человеком. Он был предан своему делу, и всегда оставался лояльным к пациентам. Я шокирована произошедшим. Это не тот человек, который стал бы драться и прибегать к насилию, это просто невероятно".



И все же семья Юрия, несмотря на постигшее её огромное горе, нашла в себе силы для спасения других людей и своим примером показала, что мы способны дарить свет даже в самую темную минуту.





Стоит отметить, что в Израиле существует карта донора "Ади", оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту "Ади", получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.



Оформить карту донора "Ади" может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.



Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3UcUb1A



Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице "Ади" в Фейсбуке.