



Под видом обнаружения диверсантов россияне ловят дезертиров

Под видом обнаружения диверсантов россияне ловят российских дезертиров, в Троицком коллаборанты оформили отпуска, больницы оккупированной территории региона переполнены.



Не все частично мобилизованные желают воевать, потому пытаются исчезнуть.



Проводя поиски украинских патриотов и диверсантов, как в Старобельске, россияне одновременно обнаруживают своих дезертиров. Последних достаточно по всей Луганской области.



Как и раненых россиян. Так, в одной из детских больниц оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых.



В их числе и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "вагнер". За неимением свободных мест некоторых детей не долечили и выписали. Переполнена русскими заключенными больница и в Антраците.



Неспокойно и в рядах коллаборантов. Так, большая часть сепаратистов Троицкого района, ушедших работать на врага, оформила бесплатные отпуска и пытается уехать в глубь Луганщины, а по возможности – на РФ.



