Под видом обнаружения диверсантов россияне ловят дезертиров
Под видом обнаружения диверсантов россияне ловят российских дезертиров, в Троицком коллаборанты оформили отпуска, больницы оккупированной территории региона переполнены.
Не все частично мобилизованные желают воевать, потому пытаются исчезнуть.
Проводя поиски украинских патриотов и диверсантов, как в Старобельске, россияне одновременно обнаруживают своих дезертиров. Последних достаточно по всей Луганской области.
Как и раненых россиян. Так, в одной из детских больниц оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых.
В их числе и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "вагнер". За неимением свободных мест некоторых детей не долечили и выписали. Переполнена русскими заключенными больница и в Антраците.
Неспокойно и в рядах коллаборантов. Так, большая часть сепаратистов Троицкого района, ушедших работать на врага, оформила бесплатные отпуска и пытается уехать в глубь Луганщины, а по возможности – на РФ.