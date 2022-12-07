



Под угрозой пистолета: в Петах-Тикве у бизнесвумен отобрали роскошные часы

Бизнесвумен Рахели Ифарах возвращалась домой после рабочего дня, как вдруг из темноты появились два грабителя и стали угрожать ей пистолетом. "Я вышла с парковки, иду к входу в здание, а в мою сторону бегут два вооруженных человека с пистолетом и говорят мне: Рахель, отдавай часы", - рассказала она. "Я побежала, и они блокировали меня с двух сторон. Я пыталась бороться, и они также пытались забрать кольцо", - добавила она.



"הצמידו לי אקדח לראש": אשת העסקים הדתייה רחלי יפרח נשדדה בחניון ביתה



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Это выглядит как сцена из боевика, но она произошла здесь, в Израиле - на парковке в Петах-Тикве. "Я посмотрела на камеры и увидела, что они приехали на стоянку за 10 минут до меня, поэтому я считаю, что они следили за мной в течение дня и, вероятно, заранее проверили территорию", - сказала Рахели. "Они действительно ждали меня, прячась за машиной".Насильно украденные с ее руки роскошные часы от производителя Richard Mille оцениваются в сотни тысяч шекелей. "К сожалению, у меня не было страховки", - объяснила Рахели. "Я ни о чем не жалею, я верю, что то, что должно произойти, произойдет... Я уверен, что они сделали свою домашнюю работу и связались со мной по имени, следили за мной. Это печально, это неприятно, это тоже неприятный опыт".