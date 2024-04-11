



Под удар РФ попали два газовых хранилища Украины

Во время массированной воздушной атаки россиян утром 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



"Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, к счастью сотрудники не пострадали.



Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе.



Российские войска применили более 80 дронов и ракет. Основной удар дронов пришелся на Львовскую область. Силами ПВО уничтожено 57 воздушных целей.