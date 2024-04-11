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Под удар РФ попали два газовых хранилища Украины
11.04.2024 10:06 Раиса Вовк

Под удар РФ попали два газовых хранилища Украины

Во время массированной воздушной атаки россиян утром 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, к счастью сотрудники не пострадали.

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе.

Российские войска применили более 80 дронов и ракет. Основной удар дронов пришелся на Львовскую область. Силами ПВО уничтожено 57 воздушных целей. 

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