



Под Самарой “сровняли с землей” могилы вагнеровцев – видео

В соцсетях появилось видео, снятое на кладбище в селе Николаевка Самарской области, где похоронены бойцы, погибшие на войне в Украине, в том числе наемники “Вагнера”. Видео снял наемник ЧВК Сергей Трифонов из Саратовской области, ролик появился в сети днем 25 августа.



На записи Трифонов в одежде с символикой “Вагнера” стоит возле памятника погибшим наемникам, который в апреле открыл основатель ЧВК Евгений Пригожин. Трифонов говорит, что на кладбище “снесены” могилы, а вместо них появилась грунтовая площадка.



“Люди гибли за Россию, вы их тут с землей сровняли все могилы”, – говорит он.



Также показаны десятки деревянных сложенных на земле крестов, рядом лежат десятки венков, в том числе в цветах российского флага.



По словам сотрудников кладбища, на аллее, где были похоронены наемники ЧВК Вагнера, “собираются залить территорию бетоном, а на месте каждой могилы установить черную пирамиду с именем умершего”.



“Предварительно был полностью снят план всех захоронений, с информацией с табличек, которая будет нанесена на пирамидки. Приглашали специально батюшку”, – сообщил Telegram-канал “Оркестр Вагнера”. По его данным, все работы должны завершить в течение двух недель.

