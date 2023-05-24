Под Ростовом неизвестный подорвал себя на глазах у пограничников
Неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался прорваться на территорию Ростовской области, при задержании пограничниками он подорвал себя и погиб.
Об этом сообщают российские СМИ и Телеграм-каналы.
Согласно сообщения, инцидент произошел в районе пункта пропуска "Весело-Вознесенка". Неизвестный перелез через забор и бежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов.
Пограничники были подняты по тревоге.
Когда нарушителя стали догонять, он, поняв, что уйти не получится, подорвал себя неустановленным СВУ.
Личность погибшего пока определить не удалось, но в украинских СМИ пишут, что это был российский военный дезертир.