



Под российским Белгородом сбили украинский беспилотник Shark

Украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом, об этом сообщает телеграм-канал Mash.



БПЛА Shark предназначен для разведки и корректировки направления ударов ракет, в том числе из HIMARS.



По данным канала, беспилотник пересек границу и пролетел около 5,5 км по российской территории, после чего его удалось сбить над полем. Взрывчатку в нем не нашли, однако в него была встроена камера с 30-ти кратным зумом. Ее могли использовать для вскрытия российских позиций.