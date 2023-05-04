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Под российским Белгородом сбили украинский беспилотник Shark
04.05.2023 10:42 Евгения Маркова

Под российским Белгородом сбили украинский беспилотник Shark

Украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

БПЛА Shark предназначен для разведки и корректировки направления ударов ракет, в том числе из HIMARS.

По данным канала, беспилотник пересек границу и пролетел около 5,5 км по российской территории, после чего его удалось сбить над полем. Взрывчатку в нем не нашли, однако в него была встроена камера с 30-ти кратным зумом. Ее могли использовать для вскрытия российских позиций.

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