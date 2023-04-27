



Под Питером на территории заброшенной ТЭЦ прогремел взрыв

Вечером, 26 апреля, в пригороде Санкт-Петербурга на заброшенной ТЭЦ прогремел взрыв, из-за которого образовалась воронка диаметром 6 метров.



Взрывотехники причину взрыва в городе Павловск так и не обнаружили.



По данным Telegram-канала SHOT, из-за взрыва повреждена крыша конноспортивного клуба "Ковбой".



Информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете РФ. Уточняется, что взрыв вызвало "неустановленное устройство".



По факту происшествия возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Пушкинского района СПб.



