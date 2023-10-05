



Под носом у полиции была убита молодая женщина, ехавшая на свадьбу

В Вади Ара вчера вечером на расстоянии 400 метров от здания полиции киллеры убили молодую женщину из Умм эль-Фахма. Несчастная не успела выйти из машины, как через лобовое стекло в девушку выпустили семь пуль. Покушение было совершено возле зала торжеств в Вади Ара. По дороге в больницу она скончалась.



Родственники погибшей утверждают, что знают, кто это сделал. В прошлом году Ясмин ушла от мужа и вернулась к родителям с двумя детьми. Она работала медсестрой. Четыре месяца назад Ясмин стала жаловаться на угрозы.



“Убивать женщин - последнее дело. Раньше так не было”, - сказал один из родственников.



Также сообщается, что полиция еще до полуночи задержала двоих подозреваемых.