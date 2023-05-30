



Под Мариуполем ВСУ разгромили военную базу россиян. Фото, видео

Вооруженные силы Украины нанесли удары по базе оккупантов в селе Юрьевка под Мариуполем (Донецкая область). Здания, в которых были россияне, были значительно повреждены. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.



"Юрьевка, оздоровительный комплекс "Ялта". У кого-то еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах", - говорится в сообщении.



На фото можно увидеть последствия ударов по комплексу, в котором располагались россияне. Верхние этажи здания были значительно повреждены.



Также было опубликовано видео, на котором зафиксированы удары по базе оккупантов.



Ранее Андрющенко сообщал, что взрыв в селе Юрьевка привел также к ранению более 400 находившихся на базе РФ оккупантов.