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Под Иерусалимом автобус насмерть сбил человека
24.08.2023 20:33 Алина Груднева

Под Иерусалимом автобус насмерть сбил человека

Вечером, 24 августа, автобус на шоссе №1 сбил 30-летнего пешехода.

В результате аварии мужчина погиб.

На место происшествия были вызваны медики. Они провели осмотр и все необходимые процедуры, но были вынуждены констатировать смерть пострадавшего на месте.

"В MADA поступило сообщение о пешеходе, которого сбил автобус. Медики констатировали смерть мужчины в возрасте около 30 лет с тяжелой черепно-мозговой травмой, который на момент прибытия не подавал признаков жизни", - сказано в сообщении.

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