



Под Иерусалимом автобус насмерть сбил человека

Вечером, 24 августа, автобус на шоссе №1 сбил 30-летнего пешехода.



В результате аварии мужчина погиб.



На место происшествия были вызваны медики. Они провели осмотр и все необходимые процедуры, но были вынуждены констатировать смерть пострадавшего на месте.



"В MADA поступило сообщение о пешеходе, которого сбил автобус. Медики констатировали смерть мужчины в возрасте около 30 лет с тяжелой черепно-мозговой травмой, который на момент прибытия не подавал признаков жизни", - сказано в сообщении.