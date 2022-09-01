



Под Харьковом якобы погиб англичанин-парамедик

Британские СМИ сообщают о гибели под Харьковом англичанина, который поехал воевать в Украину.



48-летний парамедик Крейг Макинтош был смертельно ранен в шею 24 августа, в День независимости Украины. В их машину попал снаряд. Британец погиб, когда перевязывал раненого сослуживца.



Его родственники сейчас собирают деньги через интернет на транспортировку тела на родину.



До участия в боях Макинтош был садоводом. При этом с 16 до 23 лет он состоял на службе в британской резервистской Территориальной армии, однако военным так и не стал по состоянию здоровья.

