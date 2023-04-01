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Под Брянском в России пылает птицефабрика: дым распространился на сотни метров
01.04.2023 18:20 Ирина Демьянова

Под Брянском в России пылает птицефабрика: дым распространился на сотни метров

В селе Уручье Брянской области загорелась птицефабрика «Мираторга», огонь пылает уже больше часа.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

К тушению пламени подключено восемь пожарных расчетов. Дым распространился на сотни метров.

О причинах возгорания и жертвах неизвестно.

В компании заявили, что загорелся один из корпусов, сейчас пожар локализовали. Работа на предприятии продолжается, проверка установит причины возгорания.

 

 

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