



Под Брянском в России пылает птицефабрика: дым распространился на сотни метров

В селе Уручье Брянской области загорелась птицефабрика «Мираторга», огонь пылает уже больше часа.



Об этом сообщил Telegram-канал Mash.



К тушению пламени подключено восемь пожарных расчетов. Дым распространился на сотни метров.



О причинах возгорания и жертвах неизвестно.



В компании заявили, что загорелся один из корпусов, сейчас пожар локализовали. Работа на предприятии продолжается, проверка установит причины возгорания.