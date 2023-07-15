Новости » Происшествия
15.07.2023 20:40 Ирина Демьянова

Под Белгородом сбиты две воздушные цели

В Белгородской области России сегодня работало ПВО. Власти региона заявили о сбитие двух воздушных целей.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, над Белгородом российское ПВО якобы сбило две воздушные цели.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - заявил Гладков.

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.

 

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