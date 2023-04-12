



Почти катастрофа: массивное обрушение подпорной стены в Хайфы

После дождей сегодня (в среду) на улице Яд Ле Баним в Хайфе обрушилась подпорная стена. По предварительным данным, пострадавших нет, но причинен материальный ущерб, и в результате инцидента движение на дороге будет ограничено.



Мэр Эйнат Калиш и муниципальная администрация прибыли на место происшествия. Муниципалитет заявил, что "был вызван подрядчик для устранения опасности, вызванной штормовой погодой".



Местные жители возмущены поведением муниципалитета и говорят, что они предупреждали об опасности, но не получили никакого ответа: "Мы жаловались, нас предупреждали, мы говорили, что существует угроза безопасности, но ничего не было сделано".

