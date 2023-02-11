



Почти 130 часов под завалами: в Турции спасли целую семью

Спасателям удалось успешно спасти из-под завалов разрушенного из-за землетрясения в Турции здания целую семью.



Об этом сообщает АР.



Под руинами дома в районе Газиантеп на юге страны, семья провела минимум 129 часов после мощного землетрясения.



Сначала из-под обломков была спасена мать семейства и ее дочь. Позже спасателям удалось извлечь отца, который попросил их сначала найти двух других его детей. В итоге, всех пятерых членов семьи извлекли на поверхность и передали медикам.