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Почти 130 часов под завалами: в Турции спасли целую семью
11.02.2023 13:38 Алина Груднева

Почти 130 часов под завалами: в Турции спасли целую семью

Спасателям удалось успешно спасти из-под завалов разрушенного из-за землетрясения в Турции здания целую семью.

Об этом сообщает АР.

Под руинами дома в районе Газиантеп на юге страны, семья провела минимум 129 часов после мощного землетрясения.

Сначала из-под обломков была спасена мать семейства и ее дочь. Позже спасателям удалось извлечь отца, который попросил их сначала найти двух других его детей. В итоге, всех пятерых членов семьи извлекли на поверхность и передали медикам.

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