



Почему Пригожин прекратил набор зеков: ответ британской разведки

Ключевым фактором прекращения набора заключенных для участия войны в Украине, вероятнее всего, стало прямое противостояние ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерства обороны РФ.



К такому выводу в ежедневной утренней сводке по состоянию на 11 февраля пришли в британской разведке.



Уточняется, что еще в декабре, судя по данным ФСИН РФ было зафиксировано падение числа рекрутов. Аналитики не исключают, что на пыл зеков отправиться на войну также могли повлиять просочившиеся в тюрьмы новости о реальном положении дел в подразделениях ЧВК "Вагнер" в Украине.



Также в разведке считают, что российская армия развернула весомую часть осенних призывников в рамках "частичной мобилизации". А теперь перед властями РФ стоит выбор, истощать ли и дальше свои силы, сократить масштабы операций или проводить дальнейшую мобилизацию.