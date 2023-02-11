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Почему Пригожин прекратил набор зеков: ответ британской разведки
11.02.2023 11:42 Алина Груднева

Почему Пригожин прекратил набор зеков: ответ британской разведки

Ключевым фактором прекращения набора заключенных для участия войны в Украине, вероятнее всего, стало прямое противостояние ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерства обороны РФ.

К такому выводу в ежедневной утренней сводке по состоянию на 11 февраля пришли в британской разведке.

Уточняется, что еще в декабре, судя по данным ФСИН РФ было зафиксировано падение числа рекрутов. Аналитики не исключают, что на пыл зеков отправиться на войну также могли повлиять просочившиеся в тюрьмы новости о реальном положении дел в подразделениях ЧВК "Вагнер" в Украине.

Также в разведке считают, что российская армия развернула весомую часть осенних призывников в рамках "частичной мобилизации". А теперь перед властями РФ стоит выбор, истощать ли и дальше свои силы, сократить масштабы операций или проводить дальнейшую мобилизацию.

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