



Почему Dreamliner слил полный бак топлива в море и вернулся в Тель-Авив

Вчера, 4 марта, в 22:05 рейс LY091 авиакомпании El Al вылетел в Токио. Это второй рейс компании по данному направлению, после того как в прошлую среду он был запущен впервые. Вскоре после взлета пилот сообщил о неисправности закрылков самолета, в аэропорту подготовились к его возвращению на землю и объявили чрезвычайное положение.



Закрылки самолета - это рулевые поверхности, которые находятся как спереди, так и сзади, и позволяют самолету балансировать в различных ситуациях. Закрылки также играют важную роль при взлете и посадке, поэтому пилоты очень быстро заметили после взлета, что что-то не так. В экстремальных ситуациях неисправность закрылков может привести к асимметрии самолета и даже к заходу в штопор. Именно из-за этого пилоты не стали рисковать, чтобы сохранить покой пассажиров и экипажа, и начали возвращаться в Израиль как можно быстрее.



Компания Al Al заявила: "В связи с неисправностью закрылков после взлета, рейс вернется на посадку в Тель-Авив в ближайшие несколько минут. После слива топлива над морем и с целью снижения посадочного веса, рейс приземлится на несколько большей скорости, чем обычно, но без какой-либо угрозы для безопасности пассажиров и экипажа".



Как уже упоминалось, перед возвращением на посадку самолет сделал несколько витков в воздухе, чтобы слить топливо в море, так как посадка с большим количеством топлива, что приводит к большому весу самолета, может быть опасной. В случаях, когда возникает проблема с закрылками, практика подразумевает, что посадка будет производиться на более высокой скорости, чем обычно, во избежание ситуации, когда самолет заглохнет.