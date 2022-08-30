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Побоище на концерте Итая Леви в Кейсарии: "дети" атаковали охрану
30.08.2022 07:38 Аркадий Бочаровский

Побоище на концерте Итая Леви в Кейсарии: "дети" атаковали охрану


Концерт исполнителя Итая Леви в городе Кейсария увенчался скандалом, дракой и применением слезоточивого газа.

В конце выступления “дети” полезли на сцену обниматься с певцом. Их сняла со сцены охрана, но “дети” обиделись и атаковали охранников.

Охрана применила слезоточивый газ.

Леви заявил: "Мне очень больно. Я работал над этим шоу три месяца с тем. чтобы все были счастливы - но все изменилось в один момент. Я пытаюсь понять, что произошло и разбираюсь с охранной компанией”.
 

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