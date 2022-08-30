



Побоище на концерте Итая Леви в Кейсарии: "дети" атаковали охрану



Концерт исполнителя Итая Леви в городе Кейсария увенчался скандалом, дракой и применением слезоточивого газа.



В конце выступления “дети” полезли на сцену обниматься с певцом. Их сняла со сцены охрана, но “дети” обиделись и атаковали охранников.



Охрана применила слезоточивый газ.



Леви заявил: "Мне очень больно. Я работал над этим шоу три месяца с тем. чтобы все были счастливы - но все изменилось в один момент. Я пытаюсь понять, что произошло и разбираюсь с охранной компанией”.

