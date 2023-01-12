



Побег из курской психушки: скрылись и умерли возле кладбища

Из психиатрической больницы в Курской области сбежали двое пациентов.



По данным "Рен.ТВ", это произошло 11 января в поселке Искра.



Уточняется, что тела двух беглецов позже нашли возле кладбища. Сбежать удалось 53-летнему и 44-летнему пациентам, проходившим в психбольнице принудительное лечение.



Как выяснилось, они оказались на свободе, выбравшись через незапертую решетку на окне. Их исчезновение обнаружили во время утреннего обхода. По какой причине они умерли возле кладбища, неизвестно, однако версия убийства исключается. Оба умерших беглеца ранее привлекались к ответственности. У одного была параноидальная шизофрения, второй проявлял эмоциональную неустойчивость.