



По выброшенному куску пиццы: В США задержали подозреваемого в убийстве 4 женщин

В Нью-Йорке задержан подозреваемый в серии убийств нескольких женщин, тела которых нашли в 2010 году на пляже Гилго к югу от острова Лонг-Айленд.

Как пишет CNN, 59-летнему нью-йоркскому архитектору Рексу Хойерманну предъявлены обвинения в убийстве Мелиссы Бартелеми в 2009 году, а также Меган Уотерман и Амбер Костелло в 2010 году.



Кроме того, Хойерманн считается основным подозреваемым в деле об убийстве Морин Брэйнард-Барнс в 2007 году, но пока обвинения по этому делу ему не предъявлены. Хойерманна отправили под арест без возможности внести залог.



Останки нескольких женщин нашли на пляже Гилго в 2010-м. Поиски начались в связи с исчезновением Шэннэн Гилберт. Тело Гилберт тогда обнаружить не удалось – его нашли лишь спустя год, и, как считает следствие, женщина погибла в результате несчастного случая, а не убийства.



Расследование убийств на пляже Гилго продолжалось 13 лет. Прорыв в расследовании наступил в 2022 году, когда перепроверкой улик занялась специально сформированная следственная группа, в которую входили представители правоохранительных органов округа Саффолк, полиции Нью-Йорка и ФБР. В этот момент в их поле зрения и попал Хойерманн.



Ключевой уликой стал недоеденный кусок пиццы, который выбросил архитектор. По нему получили образец ДНК подозреваемого, после чего сопоставили его с образцом ДНК предполагаемого убийцы – в одном из джутовых мешков, куда было завернуто тело жертвы, в 2010 году нашли его волос. Один только образец ДНК из волоса не помог приблизиться к раскрытию преступления, к тому же он был поврежден. Однако спустя 13 лет митохондриальная ДНК из волоса совпала с образцом с куска пиццы Хойерманна.



Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, комментируя арест Хойерманна, заявила: “Наконец-то настал день, когда тот, у которого настолько порочное сердце, кто убивал невинных людей в расцвете сил, губил их молодые жизни, будет привлечен к ответственности”.



Архитектор вину в убийствах пока не признал.