



По всей ширине дороге: гигантский провал в Рамат-Авиве

Утром 1 февраля на дороге на улице Цви Пропс на севере Тель-Авива в районе Рамат-Авива образовался провал. Полиция заявила, что "улица перекрыта для движения транспорта, и водителей просят подчиняться указаниям полицейских на месте и пользоваться альтернативными маршрутами".



На фотографиях с места происшествия видно, что провал идет по всей ширине дороги. На данный момент неясно, что стало причиной обрушения.



В последнее время по всему Тель-Авиву было зафиксировано несколько случаев возникновения подобных провалов, во многих случаях после проведения строительных работ в этих районах. Например, в сентябре прошлого года провал образовался на одном из оживленных перекрестков города - на развязке Ха Шалом. После этого инцидента развязка была временно перекрыта, что привело к большим пробкам.

