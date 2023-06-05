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полиция
05.06.2023 15:36 Наталья Богинская

По улицам Норильска разгуливала обнаженная девушка

В минувшее воскресенье в Норильске заметили обнаженную девушку.

Один из местных жителей опубликовал небольшой ролик в соцсетях, на котором девушка “в чем мать родила” идет по улице Полярной.

На место инцидента прибыли сотрудники ППС. Правоохранители задержали и установили личность женщины, которой оказалась 32-летняя местная жительница.

По словам эксцентричной девушки, она вышла на улицу обнаженной после ссоры с супругом, чтобы “позлить его”.

“При этом каких-либо претензий к мужу она не имеет, телесных повреждений он ей не причинял”, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В результате на нарушительницу спокойствия составили административный протокол за мелкое хулиганство.
 

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