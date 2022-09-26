



По подозрению в шпионаже задержан бывший первый зам секретаря Совбеза Казахстана

Бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана Марата Шайхутдинова взяли под стражу по обвинению в шпионаже, сообщает политолог Ербол Эдилов.



"Бывший первый заместитель секретаря Совета безопасности Марат Шайхутдинов, освобожденный от должности в марте текущего года, обвиняется в шпионаже и выдаче государственных тайн в пользу третьих стран. Он взят под стражу", - написал Эдилов в своем телеграмм-канале.



Как сообщалось, в марте этого года президент Касим-Жомарт Токаев уволил Шайхутдинова с должности первого заместителя секретаря Совбеза Казахстана. Некоторые казахстанские СМИ тогда писали со ссылкой на анонимные источники, что Шайхутдинов подозревается в государственной измене.