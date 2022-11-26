По патрульной базе США в Сирии выпущены две ракеты
По патрульной базе США в Сирии были выпущены две ракеты.
Об этом сообщает Центральное командования Вооруженных сил США.
Инцидент произошел 25 ноября, на базе Аль-Шаддади. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. База и имущество не были повреждены.
Сирийские демократические силы посетили место запуска ракет и обнаружили третью незапущенную ракету.
"Такого рода атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона", - заявил представитель CENTCOM Джо Буччино.