



По патрульной базе США в Сирии выпущены две ракеты

По патрульной базе США в Сирии были выпущены две ракеты.



Об этом сообщает Центральное командования Вооруженных сил США.



Инцидент произошел 25 ноября, на базе Аль-Шаддади. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. База и имущество не были повреждены.



Сирийские демократические силы посетили место запуска ракет и обнаружили третью незапущенную ракету.



"Такого рода атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона", - заявил представитель CENTCOM Джо Буччино.