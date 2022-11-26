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По патрульной базе США в Сирии выпущены две ракеты
26.11.2022 09:22 Ольга Белозерова

По патрульной базе США в Сирии выпущены две ракеты

По патрульной базе США в Сирии были выпущены две ракеты.

Об этом сообщает Центральное командования Вооруженных сил США. 

Инцидент произошел 25 ноября, на базе Аль-Шаддади. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. База и имущество не были повреждены.

Сирийские демократические силы посетили место запуска ракет и обнаружили третью незапущенную ракету.

"Такого рода атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона", - заявил представитель CENTCOM Джо Буччино. 

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