



По окончании спасательных работ: обнаружено тело главы еврейской общины

По окончании спасательных работ были обнаружены тела Шауля и Тона Джануди, главы еврейской общины в Антакье, Турция.



Спасатели прибыли к обрушившемуся в результате землетрясения зданию, где жили глава еврейской общины и его жена, которые, как было установлено, пропали без вести с момента обрушения.



Спасатели интенсивно работали в течение многих часов, пока их местонахождение не было установлено. На данном этапе добровольцы израильской делегации в Турции продолжают свои усилия, чтобы найти признаки жизни и спасти из руин больше гражданских лиц.