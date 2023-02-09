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По окончании спасательных работ: обнаружено тело главы еврейской общины
09.02.2023 12:53 Аркадий Бочаровский

По окончании спасательных работ: обнаружено тело главы еврейской общины

 По окончании спасательных работ были обнаружены тела Шауля и Тона Джануди, главы еврейской общины в Антакье, Турция.

Спасатели прибыли к обрушившемуся в результате землетрясения зданию, где жили глава еврейской общины и его жена, которые, как было установлено, пропали без вести с момента обрушения. 

Спасатели интенсивно работали в течение многих часов, пока их местонахождение не было установлено. На данном этапе добровольцы израильской делегации в Турции продолжают свои усилия, чтобы найти признаки жизни и спасти из руин больше гражданских лиц.

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