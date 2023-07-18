



По Крымскому мосту из-за обвала пролета запустили реверсивное движение – видео

По Крымскому мосту в ночь на 18 июля запущено движение автомобилей по одной из полос, не пострадавшей при взрыве.



Для автомобилей открыта крайняя правая полоса направления Тамань-Керчь, пишет РБК. Движение осуществляется по реверсивной схеме.



До того как на Крымский мост допустили автотранспорт, очередь из автомобилей, пытающихся выехать с аннексированного полуострова, достигала как минимум двух километров.



После возобновления движения по мосту в пробке со стороны Краснодарского края стоят несколько сотен автомобилей, направляющихся в Крым.



В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого был поврежден пролет автомобильной части моста. Власти РФ назвали произошедшее “терактом” и обвинили в атаке на Крымский мост ВСУ.



Украинская сторона о причастности к взрыву на Крымском мосту официально не объявляла.